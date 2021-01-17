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الأحد، 17-01-2021 10:47 ص

وصول الدفعة الثانية من سبوتنيك V الى الأرجنتين - فيديو

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الوكيل الاخباري - وصلت الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، الى مطار بوينيس آيرس على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية.

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هذا وتم تسليم أول 300 ألف جرعة إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر، وحملت الرحلة نفس كمية الجرعات التي تم إرسالها في المرة الأولى.


وستكون مخصصة في المقام الأول للأطباء وموظفي وحدة العناية المركزة. 

 


هذا وذكرت نائبة وزير الصحة ذكرت كارلا فيسوتي أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 200 ألف أرجنتيني.


وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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