الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

' الغذاء والدواء' : منع إجاز شحنة من الذبائح المستوردة

مناقشة نيابية لمشروع قانون البلديات واللامركزية

عودة عمل معبر جنوب وادي عربة الحدودي بشروط

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البرازيل: المحكمة العليا توافق على التحقيق مع رئيس البلاد

بايدن يهدد روسيا

محاضرة عن الأمن السيبراني بالشونة الشمالية

اعتماد المرحلة الثانية من مشروع الخدمات البلدية بالأزرق

لبنان: 32 اصابة جديدة بمتحور دلتا

الأحد، 04-07-2021 08:26 ص

وصول دفعة جديدة من لقاح ' سبوتنيك V' الروسي إلى غواتيمالا

60e0f7f842360412f3514259
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الغواتيمالية أن طائرة تحمل دفعة رابعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وصلت إلى مطار العاصمة غواتيمالا سيتي.

وكتبت على "تويتر": "تم تسليم شحنة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسي في مطار "لا أورورا"، حيث ستعزز هذه الجرعات من خطة التطعيم الوطنية ضد كورونا".

اضافة اعلان


وقالت وزير الصحة في غواتيمالا ماريا أميليا فلوريس، إن "شحنة اللقاح الروسي سترسل لحملة تطعيم المعلمين، التي ستبدأ يوم الاثنين".


وقال وزير الخارجية الغواتيمالية بيدرو برولو في وقت سابق، إن "الأطراف تجري محادثات لمراجعة عقد اللقاح ليشمل كذلك لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة".


وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غواتيمالا في نهاية فبراير الماضي، مع البدء بشحن الجرعات الأولى في مايو ويونيو.


وتستخدم السلطات في غواتيمالا أيضا لقاحات "مودرن" و"إسترازينيكا"، التي يتم توفيرها مجانا عبر آلية "كوفاكس" الدولية في برنامج التحصين للسكان، ومن المتوقع أن يتم شحن لقاح "فايزر" خلال الأيام المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برازيل

1635 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

مكو

مصر تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

كورونا

لبنان: 32 اصابة جديدة بمتحور دلتا

تداعيات-أزمة-كورونا-على-النظم-الصحية-في-العالم

إندونيسيا تشدد القيود لاحتواء تفشي كورونا

w

كندا في طريقها لتطعيم جميع مواطنيها بالكامل بلقاحات كورونا

w

طاجيكستان تعلن التطعيم الإلزامي ضد كورونا

أخبار متعلقة
كورونا-غزة0000

كندا : تطعيم 76 في المئة من سكان أونتاريو بلقاحات كورونا

لقاح ٢

لقاحات مزيفة في الهند ضد كورونا

عغ

فرنسا تتبرع لتونس بـ325 ألف جرعة من لقاح 'أسترازينيكا'

بر

احتجاجات عارمة في البرازيل

60c1b23642360467ac3a1c41

دعوة للسماح للمواطنين المطعمين بلقاح 'سبوتنيك V' الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي

لقاح

البرازيل تجيز استخدام لقاح ' سبوتنيك V ' الروسي