الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 01:19 م

وصول عينات من لقاح سبوتنيك V إلى أوزبكستان

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن وصول العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، إلى أوزبكستان لإجراء التجارب عليها، لإنتاجها الصناعي لاحقا.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "قام وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، شخصيا بتسليم عينات من لقاح سبوتنيك V إلى خولمامات نوربوييف النائب الأول لرئيس مصلحة الصحة العامة والوبائية والصحة العامة في أوزبكستان. وسلمت العينات إلى الجانب الأوزبكي لإجراء العملية الاختبارات المطلوبة لتسجيل اللقاح، وبدء إنتاجه الصناعي في أوزبكستان".

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المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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