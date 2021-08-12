وصول 150 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة وصول 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي دفعة من الكمية التي اشترتها الحكومة من شركة "فايزر".

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وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن الحكومة الفلسطينية تعاقدت مع شركة "فايزر" لشراء ما يقارب 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتم توريدها على فترات.



وأوضحت أن الجرعات تصل بشكل أسبوعي وبكميات متفاوتة، استنادا إلى برنامج التوريد المتفق عليه مع الشركة، حيث وصلت مليون جرعة حتى الآن من أصل حوالي 4 ملايين تم شراؤها، في أيار من العام الجاري.



وقالت إن من المتوقع وصول ما يقارب مليون جرعة إضافية خلال شهر أيلول المقبل، فيما سينتهي توريد كامل الكمية حتى نهاية العام الجاري.



وتابعت: وصلت فلسطين حتى تاريخ اليوم ما يقارب 2 مليون جرعة من مصادر مختلفة، بينها 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من موازنة دولة فلسطين من شركات مختلفة.

المصدر : وفا