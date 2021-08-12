الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات

ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

الخميس، 12-08-2021 02:54 م

وصول 150 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى فلسطين

_115767573_gettyimages-1229751860


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة وصول 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي دفعة من الكمية التي اشترتها الحكومة من شركة "فايزر".

اضافة اعلان


وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن الحكومة الفلسطينية تعاقدت مع شركة "فايزر" لشراء ما يقارب 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتم توريدها على فترات.


وأوضحت أن الجرعات تصل بشكل أسبوعي وبكميات متفاوتة، استنادا إلى برنامج التوريد المتفق عليه مع الشركة، حيث وصلت مليون جرعة حتى الآن من أصل حوالي 4 ملايين تم شراؤها، في أيار من العام الجاري.


وقالت إن من المتوقع وصول ما يقارب مليون جرعة إضافية خلال شهر أيلول المقبل، فيما سينتهي توريد كامل الكمية حتى نهاية العام الجاري.


وتابعت: وصلت فلسطين حتى تاريخ اليوم ما يقارب 2 مليون جرعة من مصادر مختلفة، بينها 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من موازنة دولة فلسطين من شركات مختلفة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ه

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

6114ee4d4c59b70ef1271b30

روسيا.. 808 وفاة و21932 إصابة جديدة بكورونا

6114e91b4c59b70f8c005494

دبي تقصر مسافات التباعد في زمن كورونا

6114c71c4c59b7017f12b41d

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

6114b63242360444bc392d31

مسؤول صحي لبناني: الوضع سيزداد سوءا

منظمةةة

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور دلتا

أخبار متعلقة
60fa55984236046aec3dbfd0

دراسة عالمية تكشف مدى تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

كورونا العراق

الصحة العراقية تسجل 81 حالة وفاة جديدة بكورونا

لقاح فايزر

بحث أمريكي: حماية لقاح فايزر تدوم لسنوات ضد كورونا

سعو

السعودية تمنع مواطنيها السفر إلى إندونيسيا بسبب كورونا

7202117131937582481609

الصحة: فعالية جرعة اللقاح الأولى ضد دلتا لا تتعدى 33%

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر