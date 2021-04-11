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الأحد، 11-04-2021 11:23 ص

مقدمة من الحكومة الصينية

وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى العراق

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، وصول 50 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي إلى البلاد.

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وقال في بيان صحفي، إن "الـ50 ألف جرعة التي وصلت هي الوجبة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرا اعتبارا من يوم غد الاثنين عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات".


وأضاف: "كما ستصل اليوم 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم الصيني".


وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء الماضي، تسجيل 8331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل حصيلة قياسية للحالات على أساس يومي في البلاد.


ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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