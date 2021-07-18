وضع كافة المؤسسات الصحية في تونس على عاتق الدولة لمجابهة كورونا

الوكيل الإخباري- قرر اجتماع خلية الأزمة في تونس، وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على عاتق الدولة لمجابهة كورونا لحين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الأكسجين.

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وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد بإشراف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، يوم أمس السبت، الشروع حالا في نقل المرضى من المستشفيات التي تشهد نقص حاد في مادة الأوكسجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كافي بنفس الجهة أو الجهات المجاورة، إضافة إلى وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الأوكسيجين على عاتق كافة المؤسسات الصحية التونسية، حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه.



وخلص اجتماع خلية الأزمة، إلى ضرورة الإسراع بتشغيل مولدات الأكسجين التي وصلت منذ أيام وتركيزها بالمستشفيات التونسية التي تم الاتفاق عليها.



وأمر المشيشي، بالشروع فورا في إعداد دراسة إنجاز مشروع إنتاج مادة الأكسجين، معتبرا أن هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم