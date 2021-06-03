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الخميس، 03-06-2021 02:39 م

وضع وبائي خطير.. نصف فحوصات كورونا إيجابية في ولاية تونسية

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الوكيل الاخباري - جاءت نصف الفحوصات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا إيجابية في إحدى الولايات التونسية الواقعة شمال شرقي البلاد.

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وسجلت ولاية زغوان نتائج قياسية سلبية لمؤشرات فيروس كورونا، بحسب سهيل بالي، المدير الجهوي للصحة، على ما نقلته "قناة نسمة" الخاصة.


وأظهرت الفحوصات 81 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا من إجمالي 166 لتصل نسبة التحاليل الإيجابية لأول مرة إلى 49 في المئة.


وقال المدير الجهوي للصحة إن "هذه النتائج التي لم تشهدها الجهة منذ ظهور الوباء، تمثل مؤشرا خطيرا ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على حياة المواطن وعلى المنظومة الصحية في الجهة".


وتابع: "تم إشعار الهياكل المختصة بخطورة الوضع الوبائي، وبضرورة اتخاذ إجراءات إضافية حازمة لمواجهة انتشار عدوى الفيروس وتطويقها".

 

سبوتنيك

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