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الثلاثاء، 10-08-2021 10:19 ص

وفاة أسرة كاملة في أسبوع رفضت لقاح كورونا في البرتغال

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الوكيل الاخباري- في البرتغال، اختطف الموت أسرة بكاملها، كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم ضد فيروس كورونا.

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ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن فرانسيس غونسالفيس، أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا، وأصبحوا بذلك ضحايا لأصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع.

وأوضح غونسالفيس أنه قرر مشاركة الآخرين مأساة عائلته هذه على أمل أن تدفع قصتها، معارضي التطعيم الآخرين إلى اتخاذ قرار بتحصين أنفسهم.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، بأن بلاده تواجه "الموجة الرابعة" من فيروس كورونا، فيما فرضت السلطات، على خلفية زيادة حالات  الإصابة بكورونا، حظر تجول في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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