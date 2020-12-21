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الإثنين، 21-12-2020 07:28 ص

وفق وسائل إعلام تركية

وفاة ابن شقيق الرئيس التركي متأثرا بكورونا

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام تركية أن أحمد أردوغان ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأوضح موقع "ntv" أن أحمد أردوغان ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، توفي في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته.

 

وبين الموقع، بأن المريض كان في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.


 ونقلت مواقع إخبارية تركية نعي عدد من المسؤولين في تركيا لنجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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