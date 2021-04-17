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السبت، 17-04-2021 08:13 ص

حداد ليوم واحد في فلسطين

وفاة السفير الفلسطيني بدمشق إثر إصابته بكورونا

سفير
السفير الراحل محمود الخالدي


الوكيل الإخباري - نعت السفارة الفلسطينية بدمشق السفير الفلسطيني محمود الخالدي الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت السفارة الفلسطينية في بيان إن "السفير الخالدي توفي في مستشفى يافا بدمشق، وتمّ دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".


من جهته، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا على السفير.


والسفير الخالدي من مؤسسي حركة "فتح" وقد بدأ حياته السياسية عام 1969.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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