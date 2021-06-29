وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (4)، قلقيلية (2)، جنين (3)، الخليل (3)، قطاع غزة (150)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2526 فحصا.



وأضافت إن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: جنين (3)، ضواحي القدس (1)، رام الله (2)، لافتة إلى ان نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 497,232، بينهم 359,393 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا