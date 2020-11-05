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الخميس، 05-11-2020 07:51 ص

يعمل في إحدى القنوات الفضائية

وفاة صحفي فلسطيني بكورونا

عبد الله
عبد الله الطاهر


الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية عن وفاة الصحفي الفلسطيني  عبد الله الطاهر ، والذي يعمل في إحدى القنوات الفضائية العربية ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني عبد الله الطاهر في ذمة الله".

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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