وفاة صحفي فلسطيني بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية عن وفاة الصحفي الفلسطيني عبد الله الطاهر ، والذي يعمل في إحدى القنوات الفضائية العربية ، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني عبد الله الطاهر في ذمة الله".
المصدر : دنيا الوطن
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