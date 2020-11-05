وفاة صحفي فلسطيني بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية عن وفاة الصحفي الفلسطيني عبد الله الطاهر ، والذي يعمل في إحدى القنوات الفضائية العربية ، إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال الصحفي الفلسطيني تامر المسحال عبر (تويتر): "رحمك الله يا أبو فارس وصبر أهلك.. خبر وفاتك صدمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ والصديق العزيز الاعلامي الفلسطيني عبد الله الطاهر في ذمة الله".

اضافة اعلان







المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











