وفاة عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي بكورونا

الوكيل الإخباري - توفي العضو المنتخب في الكونغرس الأمريكي، في ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وتوفي ليتلو (41 عاما) في مستشفى بمدينة شريفبورت بسبب مضاعفات "كوفيد 19".





وتم انتخاب ليتلو بمجلس النواب الأمريكي ، في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يؤدي اليمين الأسبوع القادم.





المصدر : روسيا اليوم

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