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الأربعاء، 30-12-2020 07:09 ص

من المقرر أن يؤدي اليمين الأسبوع القادم

وفاة عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي بكورونا

كو
الكونغرس الأمريكي


الوكيل الإخباري - توفي العضو المنتخب في الكونغرس الأمريكي، في ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وتوفي ليتلو (41 عاما) في مستشفى بمدينة شريفبورت بسبب مضاعفات "كوفيد 19".

وتم انتخاب ليتلو بمجلس النواب الأمريكي ، في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يؤدي اليمين الأسبوع القادم.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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