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الإثنين، 02-11-2020 06:46 ص

عن عمر 65 عاما

وفاة نائب تركي سابق بكورونا

وفاة
برهان قوزو


الوكيل الإخباري - توفي صباح أمس الأحد، النائب السابق في البرلمان التركي عن "حزب العدالة التنمية"، برهان قوزو، عن عمر 65 عاما، بمدينة إسطنبول، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكان قوزو يخضع منذ فترة للعلاج في قسم العناية المركزة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وأعربت إدارة المستشفى عن خالص تعازيها إلى أسرته وأصدقائه، وفقا لبيان صدر عن مستشفى "ميديبول ميغا" بإسطنبول. 

وقوزو من مواليد ولاية قيصري عام 1955، ومجاز من كلية الحقوق من جامعة إسطنبول، وتولى رئاسة اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي، كنائب عن حزب العدالة والتنمية في الدورات الـ 22، و23، و24.

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المصدر: روسيا اليوم 

 

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