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الأحد، 31-01-2021 11:43 ص

يعاني منذ زمن من مرض عضال

وفاة نائب لبناني إثر إصابته بكورونا

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ميشال المر


الوكيل الإخباري - توفي اليوم الأحد، النائب في البرلمان اللبناني ميشال المر عن عمر ناهز الـ89 عاما جراء مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، علما أنه يعاني منذ زمن من مرض عضال.

والمر، هو سياسي لبناني عريق، ولعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان، حيث كان نائبا في العديد من الدورات الانتخابية كما عين وزيرا في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، كما أن البعض لقبه بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

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وحمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية، أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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