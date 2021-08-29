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الأحد، 29-08-2021 08:43 م

وفاة ناشط أمريكي مناهض للكمامة متأثرا بإصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري - توفي كاليب والاس الذي قاد في ولاية تكساس الأمريكية مجموعة من "المدافعين عن الحرية" ضد قيود ارتداء الكمامة الواقية من كورونا، وذلك إثر إصابته بالفيروس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن جيسيكا والاس زوجة الناشط الراحل قولها إن زوجها البالغ 30 عاما توفي بعد صراع دام الأسابيع الثلاثة الأخيرة في غرفة للعناية المركزة بمركز شانون الصحي في مدينة سان أنجيلو، حيث قضى معظم حياته.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر نظم كاليب "مسيرة الحرية" دعما للأمريكيين الذين "سئموا من سيطرة الحكومة في البلاد على حياتنا". كما أسس الناشط "المدافعون عن الحرية في سان أنجلو".


المصدر : روسيا اليوم 

 

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