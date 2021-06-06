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الأحد، 06-06-2021 02:00 م

173 إصابة

وفاة واحدة بكورونا في فلسطين

وغ
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن وفاة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و211 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس في مدينة بيت لحم. 


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، طولكرم 3، نابلس 11، جنين 7، سلفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا الأغوار 0"، قطاع غزة 139.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، طولكرم 9، نابلس 30، جنين 31، سلفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 9، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 0، قلقيلية 6، أريحا الأغوار 3"، قطاع غزة 98.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 18 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  41 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية،  وقطاع غزة 375,966، بينهم 234,420 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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