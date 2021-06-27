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الأحد، 27-06-2021 02:33 م

82 إصابة

وفاة واحدة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، و82 إصابة جديدة بكورونا، و194 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: (قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، جنين 2، نابلس 3، قطاع غزة 73).


وأضافت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وقد توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "جنين 5، ضواحي القدس 1، الخليل 4، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 5، قطاع غزة 178".


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 482,695 بينهم 341,475 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر :وفا

 




 

 


 

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