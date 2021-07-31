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وفاة واحدة و123 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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السبت، 31-07-2021 01:59 م

وفاة واحدة و123 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و86 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة في تقرير الإصابات اليومي، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.


وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 8، جنين 5، قلقيلية 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 106.

 

وأضافت، ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 4، سلفيت 2، قطاع غزة 80.


وقالت، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى انه يوجد 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  14 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569، بينهم 415,914 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا


 




 

 


 

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