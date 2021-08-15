الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 12:31 م

وفاة واحدة و377 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل وفاة واحدة، و377 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و126 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.  

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفاة سجلت في مدينة البيرة بمحافظة رام الله والبيرة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 85، طوباس 13، سلفيت 13، ضواحي القدس 8، قلقيلية 13، طولكرم 20، جنين 26، رام الله والبيرة 30، بيت لحم 4، الخليل 13، قطاع غزة 152".


وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
فيما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "قلقيلية 2، وجنين 6، ورام الله والبيرة 7، وبيت لحم 1، والخليل 6، وأريحا والأغوار 1، وقطاع غزة 103".


ولفتت إلى وجود 17 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 39 مريضا، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 637,963، بينهم 428,275 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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