وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و250 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51، لافتة إلى أنه 2490 فحصا.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55.



وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 90 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفا

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