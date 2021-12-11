السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 02:42 م

وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

tjyjty


الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و250 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51، لافتة إلى أنه 2490 فحصا.


وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55.


وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 90 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
غفعفغعفغ

تاسع دولة تطعم أطفال الخمس سنوات بلقاح كورونا

istockphoto-1206717331-170667a

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

istockphoto-1355961111-170667a

رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

barrier-tape-6855773_960_720

تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي أوميكرون بجنوب إفريقيا

istockphoto-1309305383-170667a

30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

istockphoto-1358130166-170667a

لبنان يسجل أول اصابتين بمتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
istockphoto-1309305383-170667a

30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

file-20200504-83751-1w7u44r

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

thumbs_b_c_aaef70892f8f9e8ba22d48dda02bd195

معدل الإصابات اليومية بكورونا يتراجع بواقع ألف حالة في روسيا

e58abf9b57de2a5df45cdfec54523a49

مصر تسجل 902 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا

61640a034c59b76c9c1714c1

روسيا: 1243 وفاة وحوالي 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

دلتا 2

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا