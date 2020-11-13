الجمعة 13-11-2020
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الجمعة، 13-11-2020 12:24 م

وفاة و274 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفاة واحدة و274 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة بموجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنها قامت بإجراء 2282 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل وفاة واحدة لمواطن في السبعين من عمره و (274) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 255 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار الماضي بلغ 9816 اصابة منها 3098 حالة نشطة وتعافى 6673 حالة وتسجيل 45 وفاة.


--(بترا)

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