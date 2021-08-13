الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم لقاح كورونا السبت - أسماء

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة أب وابنه بحادث سير في عجلون

بلاغ حكومي مرتقب لتحسين أوضاع الأردنيين

التربية : العودة إلى المدارس يبدأ الأحد

التربية : إمكانية إعلان نتائج التوجيهي قبل المؤتمر

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي بعد طول انتظار

لجنة الأوبئة : نسبة الفحوصات الإيجابية استقرت

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

الجمعة، 13-08-2021 10:50 م

وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

23a1363f-477b-448c-8c4f-54ed5facf2d2


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و127 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أن حالة الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس سجلت في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 13، نابلس 64، طولكرم 18، أريحا والأغوار 7، طوباس 7، سلفيت 5، بيت لحم 7، جنين 9، رام الله والبيرة 17، الخليل 4، قطاع غزة 270.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 6، بيت لحم 1، جنين 11، رام الله والبيرة 4، الخليل 5، قطاع غزة 100، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 31 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 634,555 بينهم 427,925 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61169e4b4236046cab7eacef

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بكورونا

6116a5a54c59b74ce774f177

المغرب .. 112 وفاة جديدة بكورونا

1-1315463

اليابان.. دعوات للإغلاق العام على خلفية تفاقم جائحة كورونا

2021-06-23T154536Z_780185950_RC2D6O9SPYK4_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-VACCINE

أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

cc5b84a2-365b-4e80-bc93-70abb4fb7826

ارتفاع على إصابات كورونا في الجزائر

611673534c59b70ea52119a6

المغرب.. إضراب للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا

أخبار متعلقة
793f92d8-a62c-47ee-8b0c-f5aba539dd17

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3e572ad4-45f2-45d0-83a1-1c08958f61c6

159 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

049b713f-19e5-445a-91a0-fd74862c24b3

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لقاح

الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

a513eb45-bcc8-4eab-a371-9da499d947e8

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

0d7f750a-06e5-4132-a386-4d2d35d45b45

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين