وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفاة في محافظات الضفة.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (63)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2149 فحصا.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة (2)، جنين (8)، طولكرم (1)، بيت لحم (1)، الخليل (1)، سلفيت (1)، قطاع غزة (120)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



واشارت الكيلة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 16 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,660، بينهم 400,561 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا