وفاة و96 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة عن تسجيل وفاة و 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، عن إجراء 1935 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية وتسجيل وفاة في مجمع الشفاء الطبي حيث كان يعاني المتوفى من أمراض مزمنة ومرض الكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة، كما سجلت 96 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 88 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



وأشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار الماضي 5175 إصابة منها 1937 حالة نشطة وتعافي 3208 حالات و 30 وفاة.



--(بترا)

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