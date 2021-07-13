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الثلاثاء، 13-07-2021 03:14 م

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صحة
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة، و99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و113 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة بالتقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في محافظات الضفة.
وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (1)، ضواحي القدس (1)، جنين (4)، بيت لحم (2)، الخليل (5)، رام الله والبيرة (3)، نابلس (1)، قطاع غزة (82)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3271 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (13)، الخليل (7)، رام الله (1)، قطاع غزة (92)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 13 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 552,692، بينهم 394,413 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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