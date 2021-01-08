وفاتان جديدتان بكورونا في الكويت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153473 حالة، في حين أصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة، أن مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 148483 شخصا، إثر شفاء 244 حالة جديدة.

المصدر : بترا

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