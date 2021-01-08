الجمعة 08-01-2021
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المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 08-01-2021 04:40 م

شفاء 244 حالة جديدة

وفاتان جديدتان بكورونا في الكويت

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153473 حالة، في حين أصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة، أن مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 148483 شخصا، إثر شفاء 244 حالة جديدة.

 

المصدر : بترا

 

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