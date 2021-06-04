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الجمعة، 04-06-2021 05:58 م

311 إصابة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين و311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حالات تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الوزيرة الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، واحدة في مدينة الخليل، وأخرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، جنين 11، نابلس 12، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، الخليل 3، قطاع غزة 273.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 11، نابلس 44، ضواحي القدس 1، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 6، الخليل 7، سلفيت 2، قطاع غزة 12.


ولفتت إلى وجود 20 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 47 مريضا، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، قالت الكيلة إن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 372,827 بينهم 234,295 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 


 




 

 


 

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