الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 01:40 م

228 إصابة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

روسيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين، و228 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و267 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في قطاع غزة.


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (11)، نابلس (15)، جنين (5)، طولكرم (2)، سلفيت (19، رام الله والبيرة (6)، الخليل (2)، قطاع غزة (186)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2409 فحوصات.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (2)، نابلس (8)، جنين (7)، طولكرم (9)، سلفيت (1)، الخليل (4)، بيت لحم (6)، قطاع غزة (230).


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 16 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 28 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 404,142 بينهم 245,329 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككككككك

الكشف عن لغز عدم ظهور أعراض كورونا على بعض المصابين

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: مستوى التلقيح ليس كافيا لتجنب عودة الوباء

946577

أوروبا: أكثر من 100 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

57345904_101

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

كورونا

تقنية مفاجئة تحدد احتمال وفاة مريض بكورونا

18949549_101

هل تخفض من معدل الجلطات لمصابي كورونا.. دراسة صادمة تنفي وهم الأسبرين

أخبار متعلقة
ماا

ماليزيا تبدأ إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بسبب كورونا

جح

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

طكم

مصر .. 46 وفاة جديدة بكورونا

د

الصين .. 16 إصابة جديدة بكورونا

منت

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

ح

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين