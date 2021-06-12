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وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السبت، 12-06-2021 01:55 م

183 إصابة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وفا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاتين، و183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و349 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (1)، قطاع غزة (1).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (4)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (4)، جنين (1)، قطاع غزة (173)، لافتة إلى أنه تم إجراء 1673 فحصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (4)، رام الله والبيرة (2)، جنين (12)، طولكرم (4)، سلفيت (2)، الخليل (5)، قطاع غزة (320).


وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 14 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 24 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 408,606، بينهم 249,091 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر :  وفا

 




 

 


 

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