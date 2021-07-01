وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاتين، و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفاتين الجديدتين سجلتا على النحو التالي: جنين (1)، قطاع غزة (1).



وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (9)، جنين (3)، طولكرم (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (108)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2448 فحصا.



وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (2)، طولكرم (1)، نابلس (9)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدس (1)، سلفيت (1)، طوباس (1)، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 509,712، بينهم 368,532 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا