وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاتين و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و140 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في الضفة وأخرى في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، جنين 9، رام الله والبيرة 8، طولكرم 1، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 1، قطاع غزة 75".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 12، طولكرم 1، الخليل 3، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 122.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 4 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 7 مرضى.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 536,130 بينهم 385,465 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا