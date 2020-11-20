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الجمعة، 20-11-2020 12:04 م

وفاتان و 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل وفاتين و 754 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجزها اليومي عن فيروس كورونا، انه تم إجراء 3142 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية وتسجيل حالتي وفاة و 754 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 205 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 13193 اصابة منها 4374 حالة نشطة و 8761 حالة تعافي، فيما بلغ اجمالي الوفيات 58 وفاة.


--(بترا)

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