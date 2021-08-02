وفاتان و111 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل وفاتين و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلنت الكيلة في التقرير الوبائي، وفاة مواطنين اثنين في قطاع غزة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزير إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 8، قلقيلية 2، نابلس 11، جنين 6، الخليل 9، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 72".



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 6، جنين 7، الخليل 8، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 98".



ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 20 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 595,621، بينهم 418,013 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا