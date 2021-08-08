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الأحد، 08-08-2021 01:56 م

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و38 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، نابلس 24، جنين 13، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 22، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، بيت لحم 4، سلفيت 1، الخليل 2، قطاع غزة 77".


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 1، جنين 7، قلقيلية 2، ضواحي القدس 2، الخليل 6، قطاع غزة 20".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608,840 بينهم 423,549 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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