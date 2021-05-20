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الخميس، 20-05-2021 01:58 م

875 حالة تعافٍ

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حج
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين، و224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و875 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لن تسجل أي وفيات في الضفة للمرة الاولى منذ 7 أشهر.


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 27، قلقيلية 4، نابلس 31، طولكرم 16، سلفيت 4، الخليل 24، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 3، طوباس 1، قطاع غزة 92، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1591 فحصا.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 21، قلقيلية 41، نابلس 164، طولكرم 15، سلفيت 2، الخليل 25، رام الله والبيرة 65، ضواحي القدس 2، بيت لحم 5، طوباس 3، قطاع غزة 532.


وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 114 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  279,505 بينهم 196,460 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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