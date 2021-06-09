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الأربعاء، 09-06-2021 09:12 م

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاتين، و246 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و320 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفاتين الجديدتين سجلتا على النحو التالي: نابلس (1)، قطاع غزة (1).
وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (4)، نابلس (9)، جنين (6)، رام الله والبيرة (5)، الخليل (1)، قطاع غزة (221)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2761 فحصا.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (24)، جنين (19)، رام الله والبيرة (7)، الخليل (8)، طولكرم (10)، سلفيت (2)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (246).


وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات
ولفتت إلى وجود 18 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 30 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 399,363، بينهم 241,825 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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