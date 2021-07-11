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الأحد، 11-07-2021 02:35 م

وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاتين، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في الضفة الغربية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 2، جنين 2، بيت لحم 1، الخليل 2، نابلس 1، قطاع غزة 45."


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، الخليل 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 2، قطاع غزة 214."


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة ، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  13 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 541,673، بينهم 389,189 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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