وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل حالتي وفاة، و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و99 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في الضفة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، قلقيلية 1، نابلس 3، بيت لحم 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 2، الخليل 1، قطاع غزة 71".



وأوضحت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 3، قلقيلية 2، نابلس 4، طولكرم 5، قطاع غزة 85".

ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 566,749 بينهم 396,652 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا