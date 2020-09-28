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الإثنين، 28-09-2020 05:05 ص

وفيات كورونا تتخطى حاجز المليون وفاة حول العالم

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الوكيل الاخباري - خطت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عتبة المليون وفاة بعد 9 أشهر على بدء تفشيه، فيما تتزايد الإصابات من جديد في نيويورك ورانغون، مقابل تراجعها في ملبورن.

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وفي مدن أوربية عدة منها باريس ومدريد، تجمّع معارضون للقيود الجديدة المفروضة في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) تعبيرًا عن رفضهم لها.


ويرفع حظر التجوال الليلي في ملبورن (ثانية كبرى مدن أستراليا) الإثنين، بعد شهرين من فرضه، ولم تسجَّل إلا 16 إصابة جديدة فضلًا عن حالتي وفاة، الأحد، في الولاية.

 

المصدر - الجزيرة 


 




 

 


 

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