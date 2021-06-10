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الخميس، 10-06-2021 09:09 ص

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3.9 مليون والإصابات 174 مليونا

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الوكيل الاخباري- أظهر إحصاء نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن أكثر من 174.3 ‬مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا حول العالم، وتجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و901422 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر سنة 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات:

- الولايات المتحدة:  598198 حالة وفاة و33 مليون و553631 إصابة.

- الهند: 353528 حالة وفاة و 29 مليونا و89069 إصابة.

- البرازيل: 476792 حالة وفاة و17 مليونا و37129 إصابة.

- فرنسا: 110202 حالة وفاة و5 ملايين و725492 إصابة.

-تركيا: 48428 حالة وفاة، و5 ملايين و306690 إصابة.

- روسيا:  124 ألف حالة وفاة و5 ملايين و 156250 إصابة.

- بريطانيا: 127860 حالية وفاة و4 ملايين و535754 إصابة.

- إيطاليا: 126767 حالة وفاة و4 ملايين و237790 إصابة.

- الأرجنتين: 82668 حالة وفاة، و4 ملايين و8771 إصابة.

- إسبانيا: 80332 حالة وفاة و3 ملايين و715454 إصابة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية تضررا من حيث عدد الإصابات:

- العراق: 16614 حالة وفاة ومليون و237856 إصابة.

- الأردن: 9549 حالة وفاة، و741101 إصابة.

- الإمارات: 1710 حالات وفاة و589423 إصابة.

- لبنان: 7780 حالة وفاة و541940 إصابة.

- المغرب: 9190 حالة وفاة و522389 إصابة

- السعودية: 7503 حالة وفاة و461242 إصابة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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