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الأحد، 26-09-2021 07:06 ص

وفيات كورونا عالميا تقترب من الـ5 ملايين

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الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

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وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وأفادت "رويترز" بأن الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين للبلاد حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت 25 سبتمبر.


وفي ما يلي قائمة بالدول العشر التي سجلت أعلى الإصابات بالفيروس وهي الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.


أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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