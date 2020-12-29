وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة يوم الاثنين.

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ويأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.





كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم الاثنين إلى 5,122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

المصدر : روسيا اليوم

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