الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة في مكافحة الجائحة العام المقبل

257 وفاة بفيروس كورونا في تركيا

41 % من حالات شفاء كورونا في الأردن سجلت خلال كانون الأول الحالي

عمداء الأردنية يقرر تمديد فترة دفع الرسوم لنهاية الشهر القادم

الأرصاد الجوية تحذر من تشكل الصقيع

السعودية تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 357 وفاة و41385 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 29-12-2020 07:27 ص

رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية في عدد الوفيات

وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة يوم الاثنين.

اضافة اعلان
 

ويأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا يوم الأحد 27 ديسمبر حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم الاثنين إلى 5,122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

الصين تسجل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا

202008261214491449

توسـيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا

1-1403584 (1)

روسيا تختبر عقارا جديدا ضد فيروس كورونا

2e92ee88-9db8-458a-997b-729171862910

تجاوز وفيات كورونا في إسبانيا حاجز 50 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

32020201121427763471

اليابان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

صحيفة-النظام-الصحي-في-بريطانيا-على-وشك-الانهيار

تحذيرات من انهيار النظام الصحي في بريطانيا بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-الصين

الصين .. 21 إصابة جديدة بكورونا

تونس

تونس.. 45 وفاة جديدة بكورونا

5fcb3b6f42360454be789034

ايطاليا: 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

11202017235720820222059

الإمارات: 5 وفيات و1317 إصابة جديدة بكورونا

توقيف

كاواي : توقيف شخصين سافرا رغم علمهما بإصابتهما بكورونا

كط

كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز 62,84 مليون عالميا