وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

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أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 61 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الجزائر 14 وفاة بالفيروس.وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 61 وفاة و 5.515 إصابة بالفيروس، فضلا عن 3.120 حالة تعاف منه.وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 282.336؛ منهم 4.631 متوفيا، و 229.160 متعافيا.وفي الجزائر، رصدت وزارة الصحة الجزائرية 14 وفاة و867 إصابة بكورونا، فضلا عن 402 حالة تعاف منه.وأفادت الوزارة في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 65.975؛ منها 2.125 وفاة و43.779 حالة شفاء.