الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 10:21 ص

وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع في إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

_116198703_d9dbd33f-2789-4bc4-9ce2-cfa2980ef7da


الوكيل الإخباري - حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من أن جائحة كورونا "مستمرة"، رغم تراجع الإصابات وحالات الوفاة من جرائه، وحثت على تنظيم حملات لإعطاء جرعات معزّزة للمناعة قبل حلول الشتاء.

اضافة اعلان

مدير الاستراتيجية اللقاحية في الوكالة، ماركو كافاليري، قال في مؤتمر صحفي إن البيانات التي تم تجميعها في الأسابيع القليلة الأخيرة "بيّنت تراجعا في العدد الإجمالي للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أوروبا".

وقال بايدن إن "الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف لكن الجائحة انتهت". 


لكن وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام أشارت إلى أنها لا تزال تعتبر أن الجائحة لم تنته في القارة.


وقال المسؤول الطبي في الوكالة ستيفن ثيرستروب في تصريحات لصحفيين عبر الإنترنت إن "الواضح بالنسبة لي وما يجب أن يكون واضحا جدا مما عرض له كافاليري هو أن أوروبا لا تزال تعتبر ان الجائحة مستمرة".


وتابع "من الأهمية بمكان أن تتهيّأ الدول الأعضاء لتنظيم حملات تلقيحية، خصوصا بواسطة اللقاحات التكييفية لتجنّب مزيد من التفشي لهذا المرض في أوروبا".

 

والأسبوع الماضي أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح يستهدف متحورات جديدة ومعدية منبثقة عن المتحور أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9-1663741786

الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا

-1183604542

بايدن يتخلى عن تصريحاته حول انتهاء جائحة كورونا

d3a901cd-e0c4-482e-8524-2bcb98e67bf3

الصين..كمامة فائقة الحساسية تكشف فيروسات كورونا والانفلونزا في الهواء

b00134bc-e63b-4341-b10f-a8cf2e47b16f

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Doc-P-432652-637991148660376731

انتشر بسرعة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

coronavirus

مستشار السيسي: كورونا أصبح ضعيفا في مصر

أخبار متعلقة
Doc-P-431723-637982339815432395

الصحة العالمية: وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا

1983226-1784154558

الصين : كورونا يتسبب باغلاق اكبر سوق إلكترونيات في العالم

2020-04-20-48884

اليمن..تسجيل 6 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

328095

الصحة العالمية.. طفرات جديدة من فيروس كورونا ستظهر قريبا

_118517302_1420935f-91b9-42b9-82e9-b0ad13b9d3df

اخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 600 مليون

6307a6fe130b6

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما