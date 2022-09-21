وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع في إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

الوكيل الإخباري - حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من أن جائحة كورونا "مستمرة"، رغم تراجع الإصابات وحالات الوفاة من جرائه، وحثت على تنظيم حملات لإعطاء جرعات معزّزة للمناعة قبل حلول الشتاء.





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مدير الاستراتيجية اللقاحية في الوكالة، ماركو كافاليري، قال في مؤتمر صحفي إن البيانات التي تم تجميعها في الأسابيع القليلة الأخيرة "بيّنت تراجعا في العدد الإجمالي للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أوروبا".





وقال بايدن إن "الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف لكن الجائحة انتهت".



لكن وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام أشارت إلى أنها لا تزال تعتبر أن الجائحة لم تنته في القارة.



وقال المسؤول الطبي في الوكالة ستيفن ثيرستروب في تصريحات لصحفيين عبر الإنترنت إن "الواضح بالنسبة لي وما يجب أن يكون واضحا جدا مما عرض له كافاليري هو أن أوروبا لا تزال تعتبر ان الجائحة مستمرة".



وتابع "من الأهمية بمكان أن تتهيّأ الدول الأعضاء لتنظيم حملات تلقيحية، خصوصا بواسطة اللقاحات التكييفية لتجنّب مزيد من التفشي لهذا المرض في أوروبا".

والأسبوع الماضي أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح يستهدف متحورات جديدة ومعدية منبثقة عن المتحور أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.





روسيا اليوم