وكالة الأدوية الأوروبية : نحتاج أسبوعين لاختبار لقاح أوميكرون

الوكيل الإخباري-أكدت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنها تحتاج أسبوعين لاختبار فعالية اللقاحات في مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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وأشارت إلى أنها قد توافق على اللقاحات الجديدة ضد أوميكرون في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا لزم الأمر.



وقال المدير التنفيذي للوكالة إيمير كوك إنه من غير المعروف إذا احتاج صانعو الأدوية إلى تعديل لقاحاتهم للحماية ضد أوميكرون لكن الوكالة مستعدة لهذا الاحتمال.



وكانت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون، أعلنتا أمس الاثنين، أنّهما بدأتا، على غرار منافستهما مودرنا، العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضادّ لكورونا تستهدف المتحوّر أوميكرون في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.





في المقابل، استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية مودرنا أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد سلالة أوميكرون كما كان الأمر بالنسبة لسلالة دلتا.



وقال رستيفان بانسل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، حول اللقاحات والتصدي للمتحور الجديد: "لن تكون الفاعلية بنفس المستوى... الذي كانت لدينا مع دلتا".



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