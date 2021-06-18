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الجمعة، 18-06-2021 09:23 م

وكالة روسية تطور اختبارا للكشف عن نسخ متحورة من كورونا

روسيا


الوكيل الإخباري - أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لبحوث الطب والبيولوجيا، أن خبراءها طوروا اختبارا للكشف عن النسخ المتحورة الأربع الأكثر انتشارا من فيروس كورونا.

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وأشار نائب المدير العام للوكالة غيرمان شيبولين إلى أن الاختبار الذي طورته الوكالة يسمح بالكشف عن متحورات "ألفا" (البريطاني) و"بيا" (الجنوب إفريقي) و"غاما" (البرازيلي) و"دلتا" (الهندي).


وأحالت الوكالة الوثائق لتسجيل الاختبار إلى الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الرعاية الصحية "روس زدراف نادزور"، ومن المتوقع أن يتم تسجيل الاختبار مطلع يوليو المقبل.


يذكر أن روسيا سجلت في الفترة الأخيرة قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن حصة كبيرة من الحالات الجديدة تمثلها الإصابات بالنسخة "الهندية" من الفيروس.


وحسب الإحصاءات الرسمية، تم تسجيل 5 ملايين و281 ألفا و309 إصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء انتشار الوباء، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 128 ألفا و445 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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