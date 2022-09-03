وكالة صحية أوروبية: متحورات جديدة من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة الثاني من سبتمبر (أيلول)، أن متحورات جديدة كلياً من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حالياً يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

اضافة اعلان

موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.



وتشمل هذه اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لمتغير أوميكرون الطاغي حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة إلى لللقاحات الأصلية، التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.



ولكن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري حذر قائلا إن الناس "لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا". وقال: "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم".

المنار