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الأحد، 08-08-2021 07:55 ص

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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احتجاجات على الإغلاق العام في أستراليا


الوكيل الإخباري - أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات في أستراليا، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت السلطات الصحية في الولاية إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها مكتسبة محليا في البلاد، في ظل إغلاق صارم لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي لاحتواء تفشي طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند.


ودخلت فيكتوريا التي يقطنها حوالي 7 ملايين شخص، مساء الخميس الماضي، في سادس إغلاق عام لها منذ بدء الوباء، بعد أسابيع فقط من خروجها من الإغلاق العام الأخير.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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