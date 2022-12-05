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الإثنين، 05-12-2022 04:13 م

ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. قد نُعيد فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري - أشار عدد من كبار المسؤولين الصحيين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أنه قد يتم فرض القناع المرتبط بفيروس كورونا كوفيد-١٩ في الأسابيع القليلة المقبلة.

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وذكرت بابرا فيرير مديرة الصحة العامة في لوس أنجلوس لوسائل إعلام أمريكية، أنه تتم حاليًا مراقبة ودراسة إعادة فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي؛ وخاصة في لوس أنجلوس؛ حيث تشهد مؤخرًا ارتفاعًا مستمرًّا في حالات كورونا وارتفاع نسبة انشغال المستشفيات.


وفي وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن تُعيد لوس أنجلوس فرض الكمامات؛ حيث ادّعى المسؤولون أن هناك ارتفاعًا في الحالات؛ إلا أنه بعد ذلك بأسابيع تم رفض القرار، بعد أن أظهرت البيانات تراجع أرقام الإصابات.


وعاد الحديث مجددًا خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة عن احتمالية إعادة فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي والإرشادات الوقائية في بعض مقاطعات الولاية.

 

 

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